Около половины необходимого газа Германия получает из Норвегии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия стала главным поставщиком газа в Германию в 2023 году, покрыв потребности республики на 43%. Такие данные приводятся в сообщении Федерального сетевого агентства ФРГ.

«По предварительным данным, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности 968 тераватт-часов природного газа. Наибольшее количество поступило из Норвегии (43%), Нидерландов (26%) и Бельгии (22%). Экспорт в соседние страны значительно снизился по сравнению с предыдущим годом: общий объем экспорта в 2023 году составил 187 тераватт-часов (в 2022 году — 499 тераватт-часов). Наибольшая доля — в Чехию, 42%, экспорт газа в Нидерланды составил 19% и в Австрию — 18%», — говорится в сообщении.