Помощь США Украине может или уменьшится, или иссякнуть совсем - зявления
22:15 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022–2023 годов. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы продолжим поддерживать Украину <…>, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — сказал Миллер.
Власти США сейчас не располагают средствами на помощь Украине, но ожидают, что союзники продолжать поддерживать ее. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
«У нас на это больше нет денег», — добавил он, говоря про финансирование Украины. Кирби упомянул последний, если Конгресс не выделит дополнительных средств, пакет американской военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявил 27 декабря 2023 года.
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