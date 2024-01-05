Киев получил от ФРГ снаряды для танков Leopard 2 и 10 БМП Marder

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ поставило украинским властям снаряды для танков Leopard 2 и 10 БМП Marder. Об этом говорится на сайте Минобороны Германии.



Также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы.



Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — превысил 25 млрд евро с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь с 4 млрд до 8 млрд евро. Однако власти пока не согласовали бюджет на следующий год из-за фискальных проблем.



