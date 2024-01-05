В Московском регионе пройден пик холодной погоды - Вильфанд
09:50 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января, воскресенье.
«Пик похолодания пройден, и нас ожидают небольшие изменения, но потеплением это назвать не поворачивается язык. В пятницу днем прогнозируются в Москве минус 16-18 градусов, по области — 16-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул станет суббота — в Москве [будет] минус 18-20 градусов ночью и [минус] 14-16 днем, по области — до минус 27 градусов ночью и до [минус] 18 градусов днем», — сообщил он.
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