В Московском регионе пройден пик холодной погоды - Вильфанд

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик холодной погоды пришелся в Московском регионе на среду и четверг, теперь морозы начнут немного слабеть. С 5 по 8 января температура днем будет в диапазоне 14-23 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января, воскресенье.



«Пик похолодания пройден, и нас ожидают небольшие изменения, но потеплением это назвать не поворачивается язык. В пятницу днем прогнозируются в Москве минус 16-18 градусов, по области — 16-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул станет суббота — в Москве [будет] минус 18-20 градусов ночью и [минус] 14-16 днем, по области — до минус 27 градусов ночью и до [минус] 18 градусов днем», — сообщил он.

