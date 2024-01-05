На случай расширения ближневосточного конфликта США готовят меры реагирования - СМИ
10:50 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их словам, вероятность расширения конфликта растет в результате ряда столкновений на территории Ирака, Ливана и Ирана, произошедших в течение последних нескольких дней. Это, как заявили чиновники, убедило представителей американской администрации, что конфликт «официально распространился далеко за пределы границ» сектора Газа, то есть «в развитии событий, которого США месяцами пытались избежать».
Как отметили собеседники издания, военные США разрабатывают план нанесения ответного удара по йеменским мятежникам-хуситам, которые неоднократно атаковали торговые суда в Красном море. Представители разведки, в свою очередь, пытаются предсказать и предотвратить возможные будущие атаки на силы США в Ираке и Сирии, а также определить возможные объекты следующих атак хуситов.
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