Около 25% американцев считают, что штурм Капитолия в 2021 году спровоцировало ФБР - опрос
11:10 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, более 11% опрошенных заявили о якобы наличии «весомых доказательств» того, что сотрудники ФБР организовали и спровоцировали штурм Капитолия, более 13% отметили, что разделяют подобные подозрения. При этом среди сторонников Республиканской партии такой точки зрения придерживаются больше респондентов (34%), чем в рядах тех, кто симпатизирует Демократической партии (13%). В числе тех, кто не называет себя приверженцем перечисленных партий, в поддержку теории о причастности сотрудников ФБР к событиям 6 января 2021 года высказалось 30% респондентов.
Газета отмечает, что результаты опроса свидетельствуют о «широком распространении дезинформации в США» в начале года проведения президентских выборов, на которых основным претендентом от Республиканской партии считается Трамп, «неоднократно высказывавшийся в поддержку участников» штурма Капитолия.
НОВОСТИ
- 11:20 05.01.2024
- Маск считает идею попытку вторжения в Россию плохой
- 10:50 05.01.2024
- На случай расширения ближневосточного конфликта США готовят меры реагирования - СМИ
- 10:10 05.01.2024
- Киев получил от ФРГ снаряды для танков Leopard 2 и 10 БМП Marder
- 09:50 05.01.2024
- В Московском регионе пройден пик холодной погоды - Вильфанд
- 22:15 04.01.2024
- Помощь США Украине может или уменьшится, или иссякнуть совсем - зявления
- 20:21 04.01.2024
- В ООН отмечают растущую милитаризацию вдоль буферной зоны на Кипре
- 18:40 04.01.2024
- Около половины необходимого газа Германия получает из Норвегии
- 17:45 04.01.2024
- Сильные морозы в Финляндии привели к отмене части пассажирских поездов
- 17:15 04.01.2024
- Кэмерон пообещал хуситам «принять меры», если атаки на суда не прекратятся
- 15:05 04.01.2024
- Иностранцы – участники СВО по контракту с ВС РФ смогут получить гражданство России - Указ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать