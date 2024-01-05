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Около 25% американцев считают, что штурм Капитолия в 2021 году спровоцировало ФБР - опрос

11:10 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 25% американцев считают, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США спровоцировали события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой The Washington Post совместно с Университетом Мэриленда.

Как отмечает издание, более 11% опрошенных заявили о якобы наличии «весомых доказательств» того, что сотрудники ФБР организовали и спровоцировали штурм Капитолия, более 13% отметили, что разделяют подобные подозрения. При этом среди сторонников Республиканской партии такой точки зрения придерживаются больше респондентов (34%), чем в рядах тех, кто симпатизирует Демократической партии (13%). В числе тех, кто не называет себя приверженцем перечисленных партий, в поддержку теории о причастности сотрудников ФБР к событиям 6 января 2021 года высказалось 30% респондентов.

Газета отмечает, что результаты опроса свидетельствуют о «широком распространении дезинформации в США» в начале года проведения президентских выборов, на которых основным претендентом от Республиканской партии считается Трамп, «неоднократно высказывавшийся в поддержку участников» штурма Капитолия.

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