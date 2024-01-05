Маск считает идею попытку вторжения в Россию плохой
11:20 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — прокомментировал он пост в социальной сети X («икс», ранее Twitter) с шуткой о вторжении в Россию в 1812 году императора Наполеона, армия которого в была обращена в бегство с наступлением зимних холодов. Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления французского полководца.
НОВОСТИ
- 11:10 05.01.2024
- Около 25% американцев считают, что штурм Капитолия в 2021 году спровоцировало ФБР - опрос
- 10:50 05.01.2024
- На случай расширения ближневосточного конфликта США готовят меры реагирования - СМИ
- 10:10 05.01.2024
- Киев получил от ФРГ снаряды для танков Leopard 2 и 10 БМП Marder
- 09:50 05.01.2024
- В Московском регионе пройден пик холодной погоды - Вильфанд
- 22:15 04.01.2024
- Помощь США Украине может или уменьшится, или иссякнуть совсем - зявления
- 20:21 04.01.2024
- В ООН отмечают растущую милитаризацию вдоль буферной зоны на Кипре
- 18:40 04.01.2024
- Около половины необходимого газа Германия получает из Норвегии
- 17:45 04.01.2024
- Сильные морозы в Финляндии привели к отмене части пассажирских поездов
- 17:15 04.01.2024
- Кэмерон пообещал хуситам «принять меры», если атаки на суда не прекратятся
- 15:05 04.01.2024
- Иностранцы – участники СВО по контракту с ВС РФ смогут получить гражданство России - Указ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать