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НОВОСТИ

Маск считает идею попытку вторжения в Россию плохой

11:20 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск назвал плохой идеей попытку вторгнуться в Россию.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — прокомментировал он пост в социальной сети X («икс», ранее Twitter) с шуткой о вторжении в Россию в 1812 году императора Наполеона, армия которого в была обращена в бегство с наступлением зимних холодов. Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления французского полководца.

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