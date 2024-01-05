Маск считает идею попытку вторжения в Россию плохой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск назвал плохой идеей попытку вторгнуться в Россию.



«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей», — прокомментировал он пост в социальной сети X («икс», ранее Twitter) с шуткой о вторжении в Россию в 1812 году императора Наполеона, армия которого в была обращена в бегство с наступлением зимних холодов. Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления французского полководца.



