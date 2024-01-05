Литва оценивает правовые основания для запета обучения на русском языке

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы должны оценить правовые основания для постепенного отказа от русского как языка обучения в государственных школах. Об этом заявил в эфире национального радио LRT министр образования, науки и спорта балтийской республики Гинтаутас Якштас.



«Во-первых, предстоит выяснить, возможен ли такой отказ с правовой точки зрения. Если да, то надо понять, хотим ли мы что-то изменить, а затем наметить, какие это могли бы быть изменения», — сказал он.



Как утверждал министр, Литва должна последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного.



