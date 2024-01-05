Литва оценивает правовые основания для запета обучения на русском языке
12:20 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во-первых, предстоит выяснить, возможен ли такой отказ с правовой точки зрения. Если да, то надо понять, хотим ли мы что-то изменить, а затем наметить, какие это могли бы быть изменения», — сказал он.
Как утверждал министр, Литва должна последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного.
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