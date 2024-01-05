Белорусская таможня не дала вывезти раритетный советский автомобиль
12:30 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Беларуси без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“, — говорится в сообщении.
Следовавший на машине в Литву гражданин России при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», подтвердив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию. «Машина была выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. При перемещении таких автомобилей через таможенную границу их необходимо в обязательном порядке декларировать, а также иметь при себе специальный разрешительный документ — решение Коллегии Евразийской экономической комиссии <…> „О мерах нетарифного регулирования“, — отметили в ГТК.
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