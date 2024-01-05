Белорусская таможня не дала вывезти раритетный советский автомобиль

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские таможенники начали административный процесс в отношении гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти в Литву раритетный советский автомобиль ЗиС-110. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.



«Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Беларуси без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска „Каменный Лог“, — говорится в сообщении.



Следовавший на машине в Литву гражданин России при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», подтвердив, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию. «Машина была выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. При перемещении таких автомобилей через таможенную границу их необходимо в обязательном порядке декларировать, а также иметь при себе специальный разрешительный документ — решение Коллегии Евразийской экономической комиссии <…> „О мерах нетарифного регулирования“, — отметили в ГТК.



