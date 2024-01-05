Оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до 7 января

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие в Московском регионе оранжевого уровня погодной опасности из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января, теперь — до 12:00 мск 7 января.



«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в пояснении метеорологов. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.



Ранее сообщалось, что самой холодной точкой на карте Московского региона вторую ночь подряд становится город Клин и его окрестности, где только минувшей ночью столбики термометров опускались до минус 32,5 градуса. Позапрошлой ночью, со среды на четверг, там фиксировалось минус 31,9 градуса.



