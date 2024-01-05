Оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до 7 января
13:45 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в пояснении метеорологов. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что самой холодной точкой на карте Московского региона вторую ночь подряд становится город Клин и его окрестности, где только минувшей ночью столбики термометров опускались до минус 32,5 градуса. Позапрошлой ночью, со среды на четверг, там фиксировалось минус 31,9 градуса.
НОВОСТИ
- 22:15 04.01.2024
- Помощь США Украине может или уменьшится, или иссякнуть совсем - зявления
- 20:21 04.01.2024
- В ООН отмечают растущую милитаризацию вдоль буферной зоны на Кипре
- 14:16 04.01.2024
- МИД Индии категорически заявил, что Дели не передавал Украине никакие артиллерийские снаряды
- 12:10 04.01.2024
- Уайт назвал дату запрошенного Киевом заседания Совета Украина — НАТО
- 10:19 04.01.2024
- СМИ рассказали, почему Украина не может использовать американские «Абрамсы»
- 09:20 04.01.2024
- Резервного плана на случай прекращения помощи Запада у Киева нет - Кулеба
- 19:39 03.01.2024
- ОАЭ стали посредником в возвращении российских военных с подконтрольных Украине территорий
- 17:53 03.01.2024
- Турция решила начать обновление военного флота и построить авианосец
- 15:00 03.01.2024
- Министр обороны Италии: У нашего флота на вооружении «всего 63 ракеты»
- 11:00 03.01.2024
- СМИ сообщили о тайном соглашении по продлению аренды базы США в Катаре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать