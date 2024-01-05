Из-за нехватки военнослужащих Британия выведет из строя два военных корабля

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании будут выведены из строя в 2024 году из-за проблем с набором военнослужащих. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.



По словам собеседника издания из оборонной среды, королевские ВМС из-за низких показателей рекрутирования вынуждены отказаться от HMS Westminster и HMS Argyll для того, чтобы перенаправить проходящих на них службу военных на фрегаты типа 26. Согласно газете, HMS Westminster и HMS Argyll также нуждаются в ремонте, который может растянуться на несколько лет и закончиться уже после появления первых новых фрегатов, в связи с чем с экономической точки зрения командование посчитало разумным списать их уже в ближайшее время.



«Мы будем вынуждены забрать личный состав с одного корабля ВМС, чтобы перебросить его на новый», — сказал источник The Daily Telegraph. Таким образом, на вооружении британских ВМС к концу года будут оставаться всего девять фрегатов. Предполагается, что HMS Westminster и HMS Argyll, которые эксплуатировались Лондоном с начала 1990-х годов, после вывода из строя могут быть проданы одному из союзников Соединенного Королевства.



