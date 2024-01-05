На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 тысяч фур ждут проезда на Украину в очередях на четырех КПП на границе с Польшей, которые заблокировали польские дальнобойщики и фермеры. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.



«По состоянию на утро 1,4 тыс. грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях („Ягодин — Дорохуск“, „Краковец — Корчева“ и „Рава-Русская — Хребене“ — прим. ТАСС) в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков в направлении пункта пропуска „Медыка — Шегини“, очередь на утро — 600 грузовиков», — приводит слова Демченко агентство Укринформ.



По данным Демченко, небольшая очередь из грузовиков также собралась на границе со Словакией у пункта пропуска «Ужгород».



