На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур
15:20 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на утро 1,4 тыс. грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях („Ягодин — Дорохуск“, „Краковец — Корчева“ и „Рава-Русская — Хребене“ — прим. ТАСС) в сторону Украины. Кроме того, 4 января утром возобновилась блокировка движения для грузовиков в направлении пункта пропуска „Медыка — Шегини“, очередь на утро — 600 грузовиков», — приводит слова Демченко агентство Укринформ.
По данным Демченко, небольшая очередь из грузовиков также собралась на границе со Словакией у пункта пропуска «Ужгород».
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