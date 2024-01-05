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Google обязали разблокировать аккаунты российского Пятого канала на YouTube

18:50 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать четыре аккаунта российского Пятого канала на YouTube, доступ к которым на этом видеохостинге закрыт с марта 2022 года. Об этом сказано в тексте соответствующего решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Суд решил признать недействительным односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью „Гугл“ и Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам акционерного общества „Петербург“ для пользователей YouTube: Пятый канал Мультиблог, Пятый канал live, Пятый канал stream, Пятый канал. Новости. Обязать общество с ограниченной ответственностью „Гугл“ и Google LLC восстановить доступ пользователей к просмотру указанных каналов акционерного общества „Петербург“ в YouTube», — сказано в документе. Также суд постановил взыскать с «Гугл» и Google LLC солидарно неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

При этом в Google LLC с таким решение не согласились и обжаловали его сначала в Девятом Арбитражном апелляционном суде, а затем — в Арбитражном суде Московского региона. Однако оба они оставили решение первой инстанции в силе.

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