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НОВОСТИ

Из-за поддержки РФ в ООН Мали лишилась помощи в целях развития от Швеции

19:20 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решение о прекращении помощи в целях развития Республике Мали из-за поддержки ею политики России. Об этом сообщает телеканал TV4.

Основанием в том числе стало голосование Мали в феврале 2023 года против резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск с Украины. «Правительство Мали повернулось к России и поддерживает ее войну против Украины», — прокомментировал это решение шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Йохан Форсселль.

«Наша гуманитарная помощь, то есть помощь нуждающимся в виде продуктов питания, воды и медикаментов, останется в Мали, как и прежде, а помощь в целях развития прекратится», — пояснил министр.

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