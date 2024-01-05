Из-за поддержки РФ в ООН Мали лишилась помощи в целях развития от Швеции

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решение о прекращении помощи в целях развития Республике Мали из-за поддержки ею политики России. Об этом сообщает телеканал TV4.



Основанием в том числе стало голосование Мали в феврале 2023 года против резолюции Генассамблеи ООН о выводе российских войск с Украины. «Правительство Мали повернулось к России и поддерживает ее войну против Украины», — прокомментировал это решение шведский министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Йохан Форсселль.



«Наша гуманитарная помощь, то есть помощь нуждающимся в виде продуктов питания, воды и медикаментов, останется в Мали, как и прежде, а помощь в целях развития прекратится», — пояснил министр.



