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Лидер «Хезболлах» утверждает, что израильская армия скрывает число потерь

19:40 05.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболлах» ведут военные действия против израильской армии на фронте протяженностью более 100 км. Об этом заявил лидер партии шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в столице Ливана, которое транслировал канал Al Manar. По его словам, Израиль сосредоточил на северном фронте свыше 120 тыс. солдат.

«Наши бойцы провели с 8 октября 670 операций на ливано-израильской границе, поразив 494 вражеские цели, — сообщил шиитский политик. — За три месяца в восьми госпиталях на севере Израиля была оказана помощь свыше 2 тыс. военнослужащим, однако израильское командование скрывает число потерь на северном фронте». По его мнению, это делается умышленно, чтобы не подрывать морального духа в войсках.

Насрулла отметил, что Израиль впервые создал буферную зону на границе с Ливаном, эвакуировав свыше 230 тыс. жителей из поселений на севере страны. Он утверждал, что «Хезболлах» навязала противнику правила боевых действий в пограничных районах и избегает нанесения ударов по гражданским лицам.

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