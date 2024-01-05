Рассчитывая на помощь США, Южная Корея может пойти на эскалацию с КНДР

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Горячие головы» в Южной Корее, мечтающие о столкновении с КНДР, могут пойти на такую эскалацию, рассчитывая на помощь американских военных. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.



«Ничего нельзя исключить в нынешней обстановке, мы видим, что происходит в мире и особенно в свете ситуации на Ближнем Востоке. Не исключено, что найдутся горячие головы в Южной Корее, мечтающие объединить полуостров, создать „Великую Корею“. Не думаю, что КНДР пойдет на такой шаг, по крайней мере пока в Южной Корее находятся 30 тыс. американских военных, это прямое столкновение с США. А вот некоторые южнокорейцы, рассчитывая на помощь США после начала конфликта, не прочь, судя по их заявлениям, и рискнуть», — сказал он.



