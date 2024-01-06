Основные поставки энергоносителей в Турцию в 2023 году были из РФ - СМИ
09:50 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия является главным экспортером природного газа в Турцию. Так, в октябре 2023 года его доля в турецком импорте составила 59,14%, пишет газета, замечая, что отсрочка РФ платежей Турции за природный газ в прошлом году «оказала успокаивающее воздействие на Анкару в решении экономических проблем». Ранее местные СМИ сообщали, что благодаря росту импорта российской нефти и нефтепродуктов Турция в прошлом году сэкономила порядка $2 млрд.
Одним из символов двустороннего торгово-экономического сотрудничества Hurriyet называет проект первой в Турции АЭС «Аккую», которую возводит российская сторона. Согласно плану, станция должна начать выработку электроэнергии в 2024 году, пишет издание. Турецкие власти ранее сообщали, что это может произойти 29 октября, когда отмечается национальный праздник — День республики.
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