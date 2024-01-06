Патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году останется приоритетом для Ту-142
10:05 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году экипажи Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону экипажей противолодочных самолетов составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров.
НОВОСТИ
- 10:15 06.01.2024
- Из-за некомпетентности Байдена у США большие неприятности - Трамп
- 09:50 06.01.2024
- Основные поставки энергоносителей в Турцию в 2023 году были из РФ - СМИ
- 20:20 05.01.2024
- Рассчитывая на помощь США, Южная Корея может пойти на эскалацию с КНДР
- 19:40 05.01.2024
- Лидер «Хезболлах» утверждает, что израильская армия скрывает число потерь
- 19:20 05.01.2024
- Из-за поддержки РФ в ООН Мали лишилась помощи в целях развития от Швеции
- 18:50 05.01.2024
- Google обязали разблокировать аккаунты российского Пятого канала на YouTube
- 17:15 05.01.2024
- США направляя деньги Киеву и игнорирует реальные проблемы страны - Десантис
- 17:10 05.01.2024
- Сегодня вечером в Подольске восстановят подачу тепла и горячей воды
- 16:50 05.01.2024
- Киевским военкомам разрешили заходить в дома и на рабочие места - очевидцы
- 15:20 05.01.2024
- На украинско-польской границе стоят в очереди около 2 тыс. фур
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать