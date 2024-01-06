Патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году останется приоритетом для Ту-142

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов будут одной из приоритетных задач для летчиков дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота (СФ) в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе флота.



«Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2023 году экипажи Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону экипажей противолодочных самолетов составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров.



