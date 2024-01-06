За последние 6 лет во Франции обанкротилось рекордное число компаний
11:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2023 году число банкротств выросло до 55 492 к концу декабря», — говорится в докладе.
Данный показатель высчитывается на основе среднего числа банкротств и ликвидаций частных предприятий за последние 12 месяцев. Согласно приведенному графику, он был выше в августе 2017 года и до декабря 2008 года. Как отмечает Банк Франции, нынешний уровень не превышает среднего показателя в период с 2010 по 2019 год (59 342). Во время пандемии COVID-19 (2020-2021) он был вдвое ниже, чем сейчас.
В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях (55 435) со штатом до 250 человек. В то же время число средних и крупных компаний со штатом свыше 250 человек, закрывшихся в прошлом году, достигало 57 — вдвое больше, чем в предыдущем году.
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