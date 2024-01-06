0
0
66
НОВОСТИ

Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине касается и мужчин за рубежом

11:35 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в мобилизации на Украине будут касаться в том числе мужчин, находящихся за границей. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егора Чернева.

По словам депутата, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют мужчины за рубежом. При этом он добавил, что по этой категории украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:15 04.01.2024
Помощь США Украине может или уменьшится, или иссякнуть совсем - зявления
0
183
20:21 04.01.2024
В ООН отмечают растущую милитаризацию вдоль буферной зоны на Кипре
0
207
14:16 04.01.2024
МИД Индии категорически заявил, что Дели не передавал Украине никакие артиллерийские снаряды
0
212
12:10 04.01.2024
Уайт назвал дату запрошенного Киевом заседания Совета Украина — НАТО
0
194
10:19 04.01.2024
СМИ рассказали, почему Украина не может использовать американские «Абрамсы»
0
225
09:20 04.01.2024
Резервного плана на случай прекращения помощи Запада у Киева нет - Кулеба
0
209
19:39 03.01.2024
ОАЭ стали посредником в возвращении российских военных с подконтрольных Украине территорий
0
286
17:53 03.01.2024
Турция решила начать обновление военного флота и построить авианосец
0
297
15:00 03.01.2024
Министр обороны Италии: У нашего флота на вооружении «всего 63 ракеты»
0
314
11:00 03.01.2024
СМИ сообщили о тайном соглашении по продлению аренды базы США в Катаре
0
305

Возврат к списку