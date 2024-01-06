Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине касается и мужчин за рубежом

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в мобилизации на Украине будут касаться в том числе мужчин, находящихся за границей. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Егора Чернева.



По словам депутата, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют мужчины за рубежом. При этом он добавил, что по этой категории украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».



