Экономика США может пострадать от противостояния Конгресса и Белого дома - инвестор

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неспособность администрации президента США Джо Байдена договориться с Конгрессом будет оказывать крайне негативное влияние на американскую экономику, международные инвесторы в подобной ситуации не будут спешить вкладываться в долларовые активы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.



«Продолжающееся противостояние Конгресса и правительства США будет лейтмотивом всего года. Мы увидим еще не одну главу этой драмы. Все это будет оказывать крайне негативное влияние на решения рейтинговых агентств о пересмотре кредитного качества американского суверенного долга. В свою очередь международные инвесторы будут проявлять весьма сдержанную осторожность и не спешить увеличивать свои долларовые активы», — сказал он.



По мнению американского инвестора, «Китай будет продолжать сокращать свои долларовые аллокации» в 2024 году.



