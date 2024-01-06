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Экономика США может пострадать от противостояния Конгресса и Белого дома - инвестор

12:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неспособность администрации президента США Джо Байдена договориться с Конгрессом будет оказывать крайне негативное влияние на американскую экономику, международные инвесторы в подобной ситуации не будут спешить вкладываться в долларовые активы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Продолжающееся противостояние Конгресса и правительства США будет лейтмотивом всего года. Мы увидим еще не одну главу этой драмы. Все это будет оказывать крайне негативное влияние на решения рейтинговых агентств о пересмотре кредитного качества американского суверенного долга. В свою очередь международные инвесторы будут проявлять весьма сдержанную осторожность и не спешить увеличивать свои долларовые активы», — сказал он.

По мнению американского инвестора, «Китай будет продолжать сокращать свои долларовые аллокации» в 2024 году.

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