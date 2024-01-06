В период Рождества МЧС контролирует более 12 тыс. православных храмов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России взяло на особый контроль более 12 тыс. православных храмов в целях обеспечения безопасности прихожан, решивших посетить рождественскую службу. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.



«В целях обеспечения безопасности прихожан, решивших посетить рождественскую службу, в православных храмах организовано дежурство сотрудников МЧС России. На особом контроле ведомства, их более 12 тысяч по всей стране», — сказал он.



Куренков отметил, что уже на стадии подготовки предприняты все меры, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в преддверии праздника сотрудники государственного пожарного надзора оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях, задействованных в его проведении.



