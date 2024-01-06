Аэропорт Праги не принял восемь рейсов из-за тумана

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из-за густого тумана не принял восемь пассажирских авиарейсов. Со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани чешской столицы Клару Дивишкову об этом сообщило информационное агентство ЧТК.



«В Праге густой туман. Из-за неблагоприятных метеоусловий рейсы направляются в другие аэропорты. Восемь [направлявшихся в Прагу] самолетов совершили посадки в других [городах]», — сказала Дивишкова.



Ситуация в пражском аэропорту по приему авиарейсов усложняется, по ее словам, сбоями в работе обслуживающей его метеостанции. Она прогнозирует, что в ближайшее время неполадки будут устранены.



