0
0
34
НОВОСТИ

Аэропорт Праги не принял восемь рейсов из-за тумана

13:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из-за густого тумана не принял восемь пассажирских авиарейсов. Со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани чешской столицы Клару Дивишкову об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

«В Праге густой туман. Из-за неблагоприятных метеоусловий рейсы направляются в другие аэропорты. Восемь [направлявшихся в Прагу] самолетов совершили посадки в других [городах]», — сказала Дивишкова.

Ситуация в пражском аэропорту по приему авиарейсов усложняется, по ее словам, сбоями в работе обслуживающей его метеостанции. Она прогнозирует, что в ближайшее время неполадки будут устранены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 06.01.2024
Байден критикует Трампа за "его восхищение Путиным"
0
61
12:20 06.01.2024
В период Рождества МЧС контролирует более 12 тыс. православных храмов
0
146
12:10 06.01.2024
Экономика США может пострадать от противостояния Конгресса и Белого дома - инвестор
0
159
11:35 06.01.2024
Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине касается и мужчин за рубежом
0
213
11:20 06.01.2024
За последние 6 лет во Франции обанкротилось рекордное число компаний
0
220
10:15 06.01.2024
Из-за некомпетентности Байдена у США большие неприятности - Трамп
0
304
10:05 06.01.2024
Патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году останется приоритетом для Ту-142
0
332
09:50 06.01.2024
Основные поставки энергоносителей в Турцию в 2023 году были из РФ - СМИ
0
288
20:20 05.01.2024
Рассчитывая на помощь США, Южная Корея может пойти на эскалацию с КНДР
0
948
19:40 05.01.2024
Лидер «Хезболлах» утверждает, что израильская армия скрывает число потерь
0
929

Возврат к списку