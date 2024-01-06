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Байден критикует Трампа за "его восхищение Путиным"

13:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден полагает, что бывший американский лидер Дональд Трамп восхищается главой российского государства Владимиром Путиным.

Байден во время выступления в штате Пенсильвания в пятницу подверг Трампа жесткой критике. Он, в частности, напомнил, что Трамп сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». По мнению Байдена, это могли посчитать оскорбительным американские военные. «Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить», — добавил американский лидер. Выступление Байдена в штате Пенсильвания было приурочено к очередной годовщине штурма Капитолия в январе 2021 года


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