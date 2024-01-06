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Законы ФРГ не позволяют выдавать Киеву украинцев для службы в ВСУ

14:15 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag.

«Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению [на родину] находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии. Но как министр юстиции этой страны я говорю, что правовая ситуация в Германии не допускает выдачи этих людей», — сказал глава Минюста.

В декабре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild заявил, что Киев намеревается в 2024 году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. По его словам, пока ведутся обсуждения того, что произойдет, если украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, уехавшие за границу, добровольно не придут в призывные центры. Bild уточнила, что с февраля 2022 года в Германию с Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

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