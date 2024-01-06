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НОВОСТИ

В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань»

16:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы обнаружили мертвой в частном доме в Краснодаре шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зою Коновалову, сообщила ТАСС председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что тело 48-летней Коноваловой было обнаружено в частном доме в Краснодаре.

«Да, это так. Мне это [смерть Коноваловой] подтвердила руководитель ГТРК „Кубань“ Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с ее сыном и правоохранительными органами», — сказала Горбань, отвечая на вопрос ТАСС.

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