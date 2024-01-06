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В ночь на Рождество москвичей ожидает до минус 24 градусов - Фобос

16:30 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве опустится до минус 24 градусов в ночь на Рождество, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве температура воздуха понизится до минус 21 — минус 24, в Подмосковье до минус 19 — минус 24, на севере до минус 27. Местами возможен небольшой снег», — говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в ночь на 7 января погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, «куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного».

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