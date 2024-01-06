В ночь на Рождество москвичей ожидает до минус 24 градусов - Фобос
16:30 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Москве температура воздуха понизится до минус 21 — минус 24, в Подмосковье до минус 19 — минус 24, на севере до минус 27. Местами возможен небольшой снег», — говорится в сообщении.
Тишковец отметил, что в ночь на 7 января погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, «куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного».
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