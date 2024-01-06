Лидер французской партии обвинил НАТО в обрушении экономики ЕС
17:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и ненужную смерть! Преступники!» — написал он.
Политик указал на ослабление позиций Зеленского, отметив как разногласия в его окружении, так и появление материалов в СМИ, рассказывающих о тяжелом положении ВСУ. В качестве примера он привел интервью генерала Брюно Клермона журналу Valeurs Actuelles, в котором он заявил о значительном превосходстве России над Украиной в воздухе.
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