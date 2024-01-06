Великобритания начала готовиться к возможной победе Трампа на выборах - СМИ
18:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, МИД Соединенного Королевства собирает специальное досье, в котором отражается позиция Трампа по ключевым международным вопросам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Китаем. Таким образом Форин оффис намерен проанализировать последствия от возможного возвращения претендента от Республиканской партии в Белый дом, чтобы избежать ошибок 2016 года, когда его победа стала неожиданностью для Лондона. Отмечается, что основную роль в составлении досье играет посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс, а также британские представители при НАТО и ООН.
«[Избрание Трампа] сильно изменит [положение вещей], потому что со времен выхода Великобритании из Евросоюза наша внешняя политика стала еще больше зависеть от Америки и того направления, в котором она выбирает двигаться. Приход Трампа будет означать переход на более агрессивный курс, например в отношении Ирана. Мы будем чаще оказываться в некомфортных для себя ситуациях», — сказал газете источник в британском правительстве.
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