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Великобритания начала готовиться к возможной победе Трампа на выборах - СМИ

18:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании начало готовиться к возможной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщила газета i («Ай») со ссылкой на источники.

По ее информации, МИД Соединенного Королевства собирает специальное досье, в котором отражается позиция Трампа по ключевым международным вопросам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Китаем. Таким образом Форин оффис намерен проанализировать последствия от возможного возвращения претендента от Республиканской партии в Белый дом, чтобы избежать ошибок 2016 года, когда его победа стала неожиданностью для Лондона. Отмечается, что основную роль в составлении досье играет посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс, а также британские представители при НАТО и ООН.

«[Избрание Трампа] сильно изменит [положение вещей], потому что со времен выхода Великобритании из Евросоюза наша внешняя политика стала еще больше зависеть от Америки и того направления, в котором она выбирает двигаться. Приход Трампа будет означать переход на более агрессивный курс, например в отношении Ирана. Мы будем чаще оказываться в некомфортных для себя ситуациях», — сказал газете источник в британском правительстве.

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