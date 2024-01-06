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НОВОСТИ

В китайском Шэньяне прошел 5-й фестиваль юных талантов КНР и РФ

19:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

5-й Ляонинский российско-китайский новогодний фестиваль юных талантов состоялся в Шэньяне — административном центре провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

«Подобные мероприятия демонстрируют тесные связи между народами наших стран, помогают углублять взаимопонимание и укреплять познания в культурах и традициях друг друга», — сказал Черненко. Он отметил, что продвижение культурных контактов происходит одновременно с развитием торгово-экономических связей между российскими и китайскими регионами.


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