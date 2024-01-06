В китайском Шэньяне прошел 5-й фестиваль юных талантов КНР и РФ
19:10 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подобные мероприятия демонстрируют тесные связи между народами наших стран, помогают углублять взаимопонимание и укреплять познания в культурах и традициях друг друга», — сказал Черненко. Он отметил, что продвижение культурных контактов происходит одновременно с развитием торгово-экономических связей между российскими и китайскими регионами.
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