0
0
82
НОВОСТИ

Путин: Церковь не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем

09:10 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства, и государство эту позицию поддерживает, отметил президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в СВО. Одна из участниц беседы предложила подумать о создании в России «военного духовенства».

Путин в ответ отметил, что сначала нужно понять позицию РПЦ по этому вопросу. «Церковь хочет быть отделенной от государства, она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем. Помогаем, но не вмешиваемся в их дела», — указал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 07.01.2024
Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
0
35
09:20 07.01.2024
Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
0
66
09:05 07.01.2024
В ночь на 8 января температура воздуха в Москве может опуститься до -27С
0
87
09:00 07.01.2024
Президент РФ на Рождество посетил службу в домовой церкви в Ново-Огарево
0
101
19:10 06.01.2024
В китайском Шэньяне прошел 5-й фестиваль юных талантов КНР и РФ
0
718
18:20 06.01.2024
Великобритания начала готовиться к возможной победе Трампа на выборах - СМИ
0
838
17:20 06.01.2024
Из-за повышения цены поставки иранской нефти в Китай сократились
0
806
17:10 06.01.2024
Лидер французской партии обвинил НАТО в обрушении экономики ЕС
0
872
16:30 06.01.2024
В ночь на Рождество москвичей ожидает до минус 24 градусов - Фобос
0
809
16:10 06.01.2024
В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань»
0
878

Возврат к списку