Путин: Церковь не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства, и государство эту позицию поддерживает, отметил президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла на встрече с семьями героев, погибших в СВО. Одна из участниц беседы предложила подумать о создании в России «военного духовенства».

Путин в ответ отметил, что сначала нужно понять позицию РПЦ по этому вопросу. «Церковь хочет быть отделенной от государства, она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем. Помогаем, но не вмешиваемся в их дела», — указал глава государства.