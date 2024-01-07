Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка считает, что власти КНР провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», которая подорвала усилия по модернизации вооруженных сил. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, из-за масштабов коррупции в армии некоторые ракеты якобы наполнены водой вместо топлива. Как отмечает агентство, эта информация подорвало доверие к армии, особенно к ракетным войскам.

За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников. Из-за такого уровня коррупции, как считает разведка США, КНР вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.