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Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ

09:20 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка считает, что власти КНР провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», которая подорвала усилия по модернизации вооруженных сил. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, из-за масштабов коррупции в армии некоторые ракеты якобы наполнены водой вместо топлива. Как отмечает агентство, эта информация подорвало доверие к армии, особенно к ракетным войскам.

За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников. Из-за такого уровня коррупции, как считает разведка США, КНР вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.

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