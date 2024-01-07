Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
09:20 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, из-за масштабов коррупции в армии некоторые ракеты якобы наполнены водой вместо топлива. Как отмечает агентство, эта информация подорвало доверие к армии, особенно к ракетным войскам.
За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников. Из-за такого уровня коррупции, как считает разведка США, КНР вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.
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