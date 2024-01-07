Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации и рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР. Об этом сообщил МИД Китая.

«Соединенные Штаты откровенно нарушают принцип „одного Китая“, <…> продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. — В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions».