На Украину с визитом прибыла глава МИД Японии
09:40 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла на Украину с визитом. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что там она, в частности, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Камикава в настоящее время находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.
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