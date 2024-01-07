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НОВОСТИ

На Украину с визитом прибыла глава МИД Японии

09:40 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Японии Ёко Камикава прибыла на Украину с визитом. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что там она, в частности, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Камикава в настоящее время находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.

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