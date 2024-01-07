В ночь на 8 января температура воздуха в Москве может опуститься до -27С
09:05 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 21 градуса прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от минус 19 градусов до минус 21 градуса, в ночь на понедельник — до минус 27 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.
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