В ночь на 8 января температура воздуха в Москве может опуститься до -27С

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 21 градуса прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 19 градусов до минус 21 градуса, в ночь на понедельник — до минус 27 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.