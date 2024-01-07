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НОВОСТИ

На создание объектов инфраструктуры в Тибете Китай планирует выделить более 11 млрд долл

10:10 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая планирует вложить в текущем году порядка 80 млрд юаней (свыше $11 млрд) в развитие экономики Тибетского автономного района. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, средства будут использованы для строительства инфраструктурных объектов — железных дорог, скоростных автомагистралей и аэропортов. В частности, власти начнут либо продолжат строительство 10 ключевых воздушных гаваней региона.

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