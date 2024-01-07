В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
11:30 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозрительные дроны «из недели в неделю» летают в ФРГ над казармами и полигонами, особенно там, где проходят подготовку украинские военные, но эффективного средства противодействия им Бундесвер не может найти, хотя о проблеме известно уже больше года. Об этом пишет газета Bild.
По ее информации, еще в октябре 2022 года генерал Карстен Бройер, ставший позднее генеральным инспектором (командующим) ВС ФРГ, поразился масштабом проблемы и поручил обучить военных полицейских обращению с мобильным устройством РЭБ HP47 для борьбы с дронами. «Правда, эффективность [постановщика помех] HP47 была недостаточно изучена», — отмечают эксперты издания.
Пока немецким военным не удалось заполучить ни один замеченный дрон или же задержать управлявшего им человека.
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