Ускорение международных платежей может повлиять на санкции против РФ

14:48 Источник: Газета.Ru

Планы «Большой двадцатки» (G20) по ускорению международных платежей могут привести к ослаблению санкций в отношении России, пишет британская газета Financial Times.

В публикации говорится, что ускорение международных платежей может привести к финансовым преступлениям, а также ослабить наблюдение за соблюдением антироссийских и других санкций.

Помимо этого, журналисты отметили, что план G20 не предусматривает блокировку транзакций в режиме реального времени, а это приведет к нарушению обязательных требований для многих санкционных программ Соединенных Штатов.