По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
15:40 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что ЕС нужна собственная армия для того, чтобы «нести мир», а также иметь «эффективную внешнюю политику».
«Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это — основное условие для проведения эффективной внешней политики. В мире с такими тяжеловесами как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз. Поэтому оборона и общие вооруженные силы должны стать конкретикой», — сказал он в интервью газете La Stampa.
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