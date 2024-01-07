По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что ЕС нужна собственная армия для того, чтобы «нести мир», а также иметь «эффективную внешнюю политику».

«Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это — основное условие для проведения эффективной внешней политики. В мире с такими тяжеловесами как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз. Поэтому оборона и общие вооруженные силы должны стать конкретикой», — сказал он в интервью газете La Stampa.