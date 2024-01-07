0
0
0
НОВОСТИ

По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия

15:40 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что ЕС нужна собственная армия для того, чтобы «нести мир», а также иметь «эффективную внешнюю политику».

«Если мы хотим нести мир, нам необходима европейская армия. Это — основное условие для проведения эффективной внешней политики. В мире с такими тяжеловесами как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, какой мы переживаем на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только одна организация, уже существующая, и это Евросоюз. Поэтому оборона и общие вооруженные силы должны стать конкретикой», — сказал он в интервью газете La Stampa.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:05 07.01.2024
В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива
0
102
14:48 07.01.2024
Ускорение международных платежей может повлиять на санкции против РФ
0
130
11:30 07.01.2024
В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
0
375
10:10 07.01.2024
На создание объектов инфраструктуры в Тибете Китай планирует выделить более 11 млрд долл
0
465
09:40 07.01.2024
На Украину с визитом прибыла глава МИД Японии
0
435
09:30 07.01.2024
Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
0
433
09:20 07.01.2024
Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
0
526
09:10 07.01.2024
Путин: Церковь не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем
0
463
09:05 07.01.2024
В ночь на 8 января температура воздуха в Москве может опуститься до -27С
0
576
09:00 07.01.2024
Президент РФ на Рождество посетил службу в домовой церкви в Ново-Огарево
0
458

Возврат к списку