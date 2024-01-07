В правительстве Франции скоро могут произойти существенные изменения - СМИ
16:50 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как напоминает издание, «в новогоднем обращении к соотечественникам французский лидер объявил о новом курсе и высказал слова благодарности в адрес премьер-министра Элизабет Борн, что обычно предшествует отставке».
Согласно информации еженедельника, Макрон в своей второй президентской пятилетке, не имея перспектив нового мандата ввиду конституционного запрета на третий срок, «нуждается в абсолютно лояльном соратнике, лишенном собственных политических амбиций».
НОВОСТИ
- 18:10 07.01.2024
- Белый дом не дает ответы на вопросы, на что именно идут деньги для Украины - спикер Палаты представителей
- 15:40 07.01.2024
- По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
- 15:05 07.01.2024
- В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива
- 14:48 07.01.2024
- Ускорение международных платежей может повлиять на санкции против РФ
- 11:30 07.01.2024
- В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
- 10:10 07.01.2024
- На создание объектов инфраструктуры в Тибете Китай планирует выделить более 11 млрд долл
- 09:40 07.01.2024
- На Украину с визитом прибыла глава МИД Японии
- 09:30 07.01.2024
- Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
- 09:20 07.01.2024
- Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
- 09:10 07.01.2024
- Путин: Церковь не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать