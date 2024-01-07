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НОВОСТИ

В правительстве Франции скоро могут произойти существенные изменения - СМИ

16:50 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен произвести реорганизацию своего правительства. По данным еженедельной газеты Journal du Dimanche, могут смениться премьер-министр и главы ряда ключевых ведомств.

Как напоминает издание, «в новогоднем обращении к соотечественникам французский лидер объявил о новом курсе и высказал слова благодарности в адрес премьер-министра Элизабет Борн, что обычно предшествует отставке».

Согласно информации еженедельника, Макрон в своей второй президентской пятилетке, не имея перспектив нового мандата ввиду конституционного запрета на третий срок, «нуждается в абсолютно лояльном соратнике, лишенном собственных политических амбиций».

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