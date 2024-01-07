Белый дом не дает ответы на вопросы, на что именно идут деньги для Украины - спикер Палаты представителей
18:10 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что администрации президента США Джо Байдена следует пояснить, в чем заключается стратегия США в отношении Украины. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CBS.
По его словам, республиканцы в нижней палате Конгресса, выступающие против выделения дополнительного финансирования на помощь Украине, посылают Белому дому «сигнал о том, что [администрация] не говорит с американцами начистоту». «Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — отметил Джонсон, напомнив, что государственный долг США превышает $34 трлн, а выделение дополнительных средств на поддержку Киева будет означать его дальнейшее увеличение.
«Белый дом не дает ответов на эти вопросы», — подчеркнул спикер Палаты представителей, слова которого приводятся на сайте телекомпании.
НОВОСТИ
- 16:50 07.01.2024
- В правительстве Франции скоро могут произойти существенные изменения - СМИ
- 15:40 07.01.2024
- По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
- 15:05 07.01.2024
- В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива
- 14:48 07.01.2024
- Ускорение международных платежей может повлиять на санкции против РФ
- 11:30 07.01.2024
- В ФРГ над базами, где тренируются украинцы, летают дроны, и поймать их не могут - СМИ
- 10:10 07.01.2024
- На создание объектов инфраструктуры в Тибете Китай планирует выделить более 11 млрд долл
- 09:40 07.01.2024
- На Украину с визитом прибыла глава МИД Японии
- 09:30 07.01.2024
- Пять компаний из США попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню
- 09:20 07.01.2024
- Источник в разведке США назвал причину перестановок в армии КНР - СМИ
- 09:10 07.01.2024
- Путин: Церковь не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать