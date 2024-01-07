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Белый дом не дает ответы на вопросы, на что именно идут деньги для Украины - спикер Палаты представителей

18:10 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что администрации президента США Джо Байдена следует пояснить, в чем заключается стратегия США в отношении Украины. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CBS.

По его словам, республиканцы в нижней палате Конгресса, выступающие против выделения дополнительного финансирования на помощь Украине, посылают Белому дому «сигнал о том, что [администрация] не говорит с американцами начистоту». «Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — отметил Джонсон, напомнив, что государственный долг США превышает $34 трлн, а выделение дополнительных средств на поддержку Киева будет означать его дальнейшее увеличение.

«Белый дом не дает ответов на эти вопросы», — подчеркнул спикер Палаты представителей, слова которого приводятся на сайте телекомпании.

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