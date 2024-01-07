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Переговоры между Израилем и ХАМАС о заложниках продолжаются при посредничестве Катара - СМИ

19:42 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, продолжаются после убийства в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, официальные переговоры при посредничестве Катара продолжаются, но недавние события «повлияли на атмосферу вокруг них». Также отмечается, что у ХАМАС нет стимула освобождать заложников, так как Израиль возобновит нанесение ударов по анклаву. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о заморозке переговоров.

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