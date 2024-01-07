В Госдепе США подсчитали примерный ущерб от атак хуситов в Красном море

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Это не просто региональная проблема <…>. Эти атаки [хуситов] напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок <…>. Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что «более десятка стран» дали понять, что хуситы понесут ответственность за свои нападения. США с более чем 20 странами, указал дипломат, начали операцию Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море.