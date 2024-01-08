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НОВОСТИ

Американская р/н Vulcan с посадочным модулем Peregrine стартовала к Луне

11:00 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить груз к Луне, в том числе посадочный модуль Peregrine. Трансляция ведется на сайте компании.

В первый сертификационный полет новейшую ракету отправили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:18 по местному времени (10:18 мск). Она должна доставить к естественному спутнику Земли, в частности, посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов.

На борту космического аппарата находится и коммерческий груз. Ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля.

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