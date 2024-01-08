Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
10:40 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея констатировал, что прописанное в межкорейском соглашении о снижении напряженности положение о буферных зонах, в которых запрещено проводить артиллерийские учения, больше не соблюдается. Об этом заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун в ходе брифинга в министерстве обороны.
«Северная Корея нарушила примерно 3 000 раз соглашение в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Помимо этого, она на протяжении трех дней проводит стрельбы на западном побережье. В силу этого зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует», — сказал Ли Сон Чжун. «Вместо того, чтобы каждый день реагировать на действия противника, наши вооруженные силы будут проводить учебные стрельбы на северо-западных островах в соответствии с собственными планами», — добавил он.
НОВОСТИ
- 11:20 08.01.2024
- Среди обладателей «Золотых глобусов» стали фильмы Нолана и Миядзаки
- 11:10 08.01.2024
- В ФРГ началась акция протеста фермеров. Они начали блокировать автобаны
- 11:00 08.01.2024
- Американская р/н Vulcan с посадочным модулем Peregrine стартовала к Луне
- 09:00 08.01.2024
- В РФ подготовлен законопроект по оперативному решению о блокированию вредоносных сайтов
- 21:35 07.01.2024
- В Госдепе США подсчитали примерный ущерб от атак хуситов в Красном море
- 19:42 07.01.2024
- Переговоры между Израилем и ХАМАС о заложниках продолжаются при посредничестве Катара - СМИ
- 18:10 07.01.2024
- Белый дом не дает ответы на вопросы, на что именно идут деньги для Украины - спикер Палаты представителей
- 16:50 07.01.2024
- В правительстве Франции скоро могут произойти существенные изменения - СМИ
- 15:40 07.01.2024
- По мнению главы МИД Италии, ЕС нужна собственная армия
- 15:05 07.01.2024
- В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать