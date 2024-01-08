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Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи

10:40 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея констатировал, что прописанное в межкорейском соглашении о снижении напряженности положение о буферных зонах, в которых запрещено проводить артиллерийские учения, больше не соблюдается. Об этом заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун в ходе брифинга в министерстве обороны.

«Северная Корея нарушила примерно 3 000 раз соглашение в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Помимо этого, она на протяжении трех дней проводит стрельбы на западном побережье. В силу этого зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует», — сказал Ли Сон Чжун. «Вместо того, чтобы каждый день реагировать на действия противника, наши вооруженные силы будут проводить учебные стрельбы на северо-западных островах в соответствии с собственными планами», — добавил он.

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