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В ФРГ началась акция протеста фермеров. Они начали блокировать автобаны

11:10 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Как пишет агентство DPA, они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ.

С раннего утра фермеры блокируют на разных отрезках автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания и Саксония. По данным Focus online, три грузовых автомобиля перекрыли трассу А2 на западе страны — в Северном Рейне — Вестфалии. В Берлине недоступна для автотранспорта Улица 17-го июня, там сегодня запланирована демонстрация — фермеры планируют подъехать на 300 тракторах к Бранденбургским воротам. Серия протестов продлится до 15 января — в этот день пройдет крупная акция в Берлине.

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