В РФ подготовлен законопроект по оперативному решению о блокированию вредоносных сайтов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России совместно с профильными ведомствами подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В настоящее время Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведется кропотливая работа, направленная на совершенствование механизма противодействия распространению в интернете противоправного контента. Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы», — сообщили в надзорном ведомстве, отвечая на запрос агентства.