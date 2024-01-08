Среди обладателей «Золотых глобусов» стали фильмы Нолана и Миядзаки

11:20 Источник: Интерфакс

Режиссер Кристофер Нолан стал обладателем "Золотого глобуса" за фильм "Оппенгеймер", за лучший сценарий наградой отмечены создатели картины "Анатомия падения", - сообщает "Интерфакс".

Обладателем "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру стал Кристофер Нолан за картину "Оппенгеймер" об истории жизни американского физика Роберта Оппенгеймера - автора первых разработок ядерного оружия.

Награду за лучший сценарий получили Жюстин Триет и Артур Арари за фильм "Анатомия падения". Лучшим фильмом на иностранном языке также стала картина Трие "Анатомия падения". Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.

Обладателем награды в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" стал Роберт Дауни младший за фильм "Оппенгеймер". В аналогичной женский номинации обладательницей "Золотого глобуса" стала актриса Давайн Джой Рэндольф за фильм "Оставленные".

81-я церемония вручения «Золотых глобусов» открыла сезон награждений Голливуда. «Оппенгеймер», пришедший на церемонию с восемью номинациями, выиграл пять «Глобусов», в том числе за лучшую драму, режиссуру Кристофера Нолана и актерскую игру Киллиана Мерфи. «Барби», «Остатки» и «Бедняги» также получили заметные кинонаграды, - пишет The New York Times

Другие основные награды:

• Фильм «Барби» получил два «Глобуса», в том числе за лучшие кинематографические и кассовые достижения — недавно созданную премию. Другая его победа была за лучшую песню.

• Как и ожидалось, сериал HBO «Наследие» стал лучшим телевизионным проектом.

• «Бедняжки», сюрреалистический научно-фантастический роман, получил награду в номинации «Лучший фильм, комедия или мюзикл». Звезда фильма Эмма Стоун получила «Глобус» как лучшая комедийная актриса, а Пол Джаматти («Остатки») получил статуэтку как лучший комедийный актер.

• Лили Гладстон получила премию «Глобус» за лучшую женскую роль в драме за роль в фильме «Убийцы цветочной луны», став первой представительницей коренного населения, получившей эту награду.

• Да’Вайн Джой Рэндольф («Остатки») была признана лучшей актрисой второго плана. Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер») признан лучшим актером второго плана.