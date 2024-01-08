ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
12:00 08.01.2024 Источник: Интерфакс
Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) способна начать военную операцию против движения "Хезболла" в Ливане.
"Они видят, что сейчас происходит в секторе Газа. Они знают, что мы можем повторить такое в Бейруте", - приводит The Times of Israel слова министра из заявлений для The Wall Street Journal.
В то же время он отметил, что боевые действия против "Хезболлы" не входят в список приоритетов ЦАХАЛ, и что израильская сторона больше заинтересована в возвращении 80 тыс. человек обратно в свои дома в регионе. Министр добавил, что израильские военные в нынешней кампании начинают уделять больше времени специальным операциям, а не полномасштабным боевым действиям.
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