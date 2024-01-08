Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война

13:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в преддверии завершения процесса вступления страны в НАТО призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. С аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <…> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <…> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?» — заявил Булин, выступая на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».