Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
13:47 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в преддверии завершения процесса вступления страны в НАТО призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне. С аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.
«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <…> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <…> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?» — заявил Булин, выступая на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».
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